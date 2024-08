Un mort et deux blessés dans une fusillade à Grenoble : trois personnes en garde à vue, le tireur toujours en fuite

Un quadragénaire est décédé dimanche soir après avoir été la cible de tirs en pleine rue, dans le quartier Teisseire à Grenoble. Le tireur présumé a pris la fuite à trottinette, alors que trois hommes qui se trouvaient sur place ont été interpellés.

Trois hommes ont été touchés par balles dans la soirée du dimanche 4 août, avenue Teisseire à Grenoble, dans "ce qui apparaît être un guet-apens" selon les termes du procureur de la République Eric Vaillant.

D'après les informations du Dauphiné Libéré, confirmées par le parquet, un homme aurait tiré sur les victimes avant de prendre la fuite en trottinette électrique.

Alertés par téléphone des coups de feu, les forces de l'ordre ont trouvé une victime au sol à leur arrivée sur les lieux. L'homme de 47 ans n'a pas pu être réanimé par les services de secours. Son fils, qui se trouvait a proximité, a été blessé au bras tandis qu'un autre homme a été touché à la cuisse. Les deux jeunes de 24 ans ont été transférés à l'hôpital. Le neveu de la victime, également présent sur place, est, lui, indemne.

Les trois hommes ont été interpellés dans la soirée et se trouvent encore en garde à vue ce lundi. Le parquet a ouvert une enquête pour "assassinat et tentatives d'assassinats", qui a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la police judiciaire.

Les premières constatations sur place ont aussi permis de retrouver cinq étuis de munitions mais pas d'arme à feu.