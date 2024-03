Pour fêter les 150 ans de la première exposition impressionniste, des tableaux mythiques ont été prêtés par le musée d’Orsay à des musées de province. A Clermont-Ferrand, le musée d’art Roger Quillot a reçu en prêt le mythique tableau de Claude Monet, La Pie. Il sera en Auvergne jusqu’en juin.

En ce temps-là il neigeait… En avril 1874, des peintures impressionnistes sont exposées pour la première fois à Paris et, 150 ans plus tard, c’est le grand déballage au Musée d’art Roger Quillot de Clermont-Ferrand. Pour fêter le mouvement le plus populaire de l’histoire de l’art, le musée d’Orsay prête des œuvres et tous les rêves sont possibles : « On est 35 conservateurs autour de la table et on se dit que tout le monde va vouloir la même chose, alors il a fallu jouer stratégique. Il a fallu être malin ! », explique Cécile Dupré, commissaire de l'exposition "Neige".

Des oeuvres scrutées

Maligne, la conservatrice l’a été en choisissant un thème cher aux impressionnistes. Le rêve ultime se réalise : « La neige, bien sûr ! C’est la neige qu’il faut qu’on montre aux Clermontois. Quand je pense à la neige à Orsay, je pense à La Pie. Dans cette réunion, j’ai donc osé demander si avoir La Pie, c’était envisageable et il a osé me dire oui, devant 35 témoins », ajoute-t-elle

La Pie, œuvre mythique de Claude Monet, ne quitte jamais les murs d’Orsay, sauf aujourd’hui, pour aller à Clermont, entourée d’autres chefs d’œuvres qui célèbrent la neige. Tous sont scrutés avant l’installation par Anne Madesclaire, restauratrice de peintures : « On regarde s’il y a des débuts de soulèvement de couche picturale, ou des déformations, pour pouvoir confirmer en fin d’exposition qu’il n’y a pas eu d’évolution de dégradation. »

De nombreux chefs-d'oeuvre

Le musée d’Orsay a été généreux avec la province, indique Myriam Bru, régisseuse au musée d'Orsay : « On n’est pas sur un seul chef-d’œuvre. Il y a des départs un peu partout, dans tous les musées de province. Ca représente beaucoup de travail. » Les œuvres majeures d’Orsay côtoient d’autres œuvres, sorties des collections du musée Quillot… Leur lien est la neige qui les réunit jusqu’à la fin du printemps en juin prochain.