Puy-de-Dôme : pourquoi le cerf qui s’est réfugié dans le jardin d’un particulier a été abattu

Un habitant de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) a eu la surprise de découvrir un cerf dans son jardin le dimanche 7 octobre. Immédiatement, les forces de l’ordre interviennent pour tenter de déloger l’animal.Deux lieutenants de louveterie, des agents publics chargés de la gestion des animaux nuisibles, sont dépêchés sur place en urgence. Ils prennent la décision de tuer le cerf, il est abattu par arme à feu vers 13h30.« La situation était vraiment très dangereuse. Il y avait un vide-grenier juste à côté de la maison, il ne fallait surtout pas que l’animal se retrouve au milieu de la foule, cela aurait pu très mal se terminer », explique Bernard Baffaleuf, président des lieutenants de louveterie du Puy-de-Dôme. Il faut dire que l'animal de 200 kg aurait pu semer la panique dans le centre-ville.Face à la dangerosité de la situation, les lieutenants de louveterie n’ont pas eu le choix: « les cerfs peuvent être des animaux très dangereux. Un cerf peut tuer quelqu’un ! Surtout en période de brame, les cerfs sont un peu fou », avertit Bernard Baffaleuf.Les cerfs sont inoffensifs en règle générale dans leur milieu naturel. Néanmoins, ils peuvent devenir agressifs envers l'homme lorsqu'ils se retrouvent sur la voie publique. Ainsi, aux États-Unis, ce ne sont pas les ours ou les scorpions qui tuent le plus d'hommes, mais il s'agit du cerf. En France, les lieutenants de louveterie n’ont pas le matériel pour anesthésier les animaux, leur mission est avant tout de prévenir tout accident. « Avec une biche, c’est certain que nous n’aurions pas réagi de la même manière. On aurait pu la faire partir », détaille Bernard Baffaleuf. Ils abattent un animal en dernier recours.Ce genre d’intervention est exceptionnelle et très rare.