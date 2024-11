Tempête Bert. Vents violents : des milliers de foyers sans électricité en Auvergne

En Auvergne, 5 800 foyers sont privés d’électricité ce lundi 25 novembre suite à la tempête Bert. Les équipes du groupe Enedis sont mobilisées pour rétablir le courant.

En Auvergne, la tempête Bert souffle jusqu’en milieu d’après-midi, ce lundi 25 novembre. Avec des rafales à plus de 100 km/h, elle continue de faire des dégâts sur son passage. En milieu de matinée, 5 800 foyers sont toujours privés d’électricité. “C'est évolutif parce qu'on est encore dans le coup de vent. L’atténuation est prévue seulement en début d'après-midi”, explique Enedis. Ce sont 2 800 clients dans le Puy de Dôme, 1 400, sur l'Allier et 1 200 dans le Cantal dont le courant est coupé. “C'est plutôt le nord de l'Auvergne qui est touché”, indique Enedis.

Des techniciens mobilisés

Les équipes d’Enedis sont en cours d'intervention depuis jeudi, suite à la tempête Caetano. “Les équipes ont travaillé tout le week-end pour rétablir l’électricité. On a un coup de vent complémentaire et, d'après les données météo, on attend plutôt une accalmie du vent en début d'après-midi sur la région.” Enedis s’engage à rétablir l’électricité pour 90% des clients en moins de 48 heures. Vendredi matin, lors du pic des coupures, 13 000 foyers étaient privés d’électricité.

Les bons réflexes en cas de coupure

La plupart des coupures sont liées à des branches tombées sur le réseau aérien. Voici les bons gestes à adopter :

Ne pas toucher les fils tombés à terre.

Ne pas toucher d’objets en contact avec les lignes.

Respecter les zones balisées.