Ce que l'on sait sur l'agression d'Augustin, 17 ans, sur la place Bellecour à Lyon

Vendredi soir devant le Monoprix Bellecour à 23h, un groupe de 5 racailles colorées ont commencé à agresser des filles à... Publiée par Gregoire Richard sur Dimanche 23 août 2020

Une version contestée

Réactions politiques

Le courage admirable du jeune Augustin mérite que la violence de ses agresseurs soit frappée lourdement. La place Bellecour ne peut pas être abandonnée à des bandes de sauvages. Il faut refuser cette soumission. #JusticePourAugustinhttps://t.co/eeJu28hpCv — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) August 24, 2020

Cette recrudescence de violence en plein centre-ville de Lyon nécessite un renforcement de la présence de la @PoliceNat69 et de la police muncipale @villedelyon

Je salue le courage de ce jeune homme, Augustin, et souhaite que ses agresseurs soient rapidement interpellés et jugés https://t.co/yKreHHywp4 — Thomas Rudigoz (@trudigoz) August 24, 2020

Appel à témoins

© DDSP Rhône

Augustin, un garçon de 17 ans a été agressé vendredi soir à Lyon, après avoir interpellé d'autres jeunes qui harcelaient des filles. Il a perdu une dent et a dû être opéré de la mandibule. Avec son père, Augustin a déposé plainte dimanche à la gendarmerie de Fontaines-sur-Saône.Le faits se sont déroulés vendredi vers 23H00 à proximité d'une supérette de la place Bellecour. Le récit du frère, Grégoire Richard, s'est répandu sur les réseaux sociaux et a médiatisé ce fait divers. "Un groupe de cinq racailles colorées (sic) a commencé à agresser des filles" à un arrêt de bus, a-t-il relaté sur son profil Facebook. "Voyant cela, mon petit frère Augustin de 17 ans a pris leur défense en retenant ces individus le temps qu'elles rentrent à l'abri dans le Monoprix. À cinq contre lui (...) ils l'ont fracassé gratuitement sans que personne n'intervienne, ni pour les filles, ni pour lui", a ajouté le frère, évoquant "plusieurs dents cassées, une fracture de la mâchoire".Deux des quatre filles sont auditionnées par la police ce mardi après-midi et maintiennent leur version. "En effet, on était suivi par des garçons mais jamais ils ne nous ont touchées. Ils étaient lourds mais on ne se sentait pas en danger" nous dit l'une d'elle. Elle affirme qu'Augustin a reçu un "coup de poing par derrière" qu'il n'a pas vu venir. Et c'est ce coup qui aurait cassé sa mâchoire et sa dent. Il n'aurait donc pas été "fracassé" ou "roué de coups" par 5 individus comme l'affirment la famille et les amis de la victime.Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés, comparant Augustin à Marin, ce jeune tabassé à la Part-Dieu en 2016 et qui gardera des séquelles à vie. L'agression d'Augustin a suscité des réactions avec le hashtag #JusticePourAugustin, repris par le milieu politique:Interrogé lundi par l'AFP, un responsable de la supérette présent vendredi soir a répondu n'avoir appris les faits que ce lundi, faute d'avoir vu quoi que ce soit vendredi.Face à l'absence de témoins, la police a lancé un appel.Dans le cadre de cette enquête, la police compte exploiter notamment la vidéosurveillance de la place Bellecour et de ses abords.