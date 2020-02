Covid-19. Le chauffeur d'un bus en provenance d'Italie hospitalisé à Lyon, les passagers sortis du confinement

Rentré de Milan dans la nuit et coincé fepuis 2h a la gare routière de lyon perrache .Ça pue le confinement — Ced 82 (@cedric63_63) February 24, 2020

A 13h30 ce lundi 24 février 2020, tous les passagers ont pu sortir du confinement auquel ils étaient soumis depuis tôt le matin. 13 Français et 18 Italiens étaient concernés par la mesure, après avoit fait le voyage depuis l'Italie ou être montés à bord à la gare routière de Lyon Perrache.C'est un passager qui a donné l'alerte sur un réseau social. Il indique ce lundi 24 février être "rentré de Milan dans la nuit", et "être coincé depuis deux heures à la gare routière de Lyon Perrache". "Cela pue le confinement" conclut-il son premier message. Dans un second message, alors que l'attente commence semble-t-il à se faire longue, il précise qu'il y a "des policiers avec des masques partout autour du bus".Le bus de la compagnie Flixbus en provenance d'Italie est bloqué depuis son arrivée aux alentours de 7h du matin à la gare routière de Lyon Perrache., présentant "des signes supects", potentiellement lié au Coronavirus.L'opération de confinement nous a été confirmée par l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Avec les médecins du Samu, l'ARS déclare, sans plus de précision, "être en train d'évaluer la situation".Des policiers, portant des masques, tiennent un périmètre de sécurité dans la gare routière de Lyon Perrache. Parti de Milan, le bus a fait un arrêt à Turin puis Grenoble. Il est arrivé à Lyon pour embarquer des passagers à destination de Clermont-Ferrand.Après avoir répondu à un questionnaire oral, une dizaine de passagers (ceux qui sont montés à Lyon) ont pu quitter le confinement à la mi-journée. "" nous ont-ils confié.Les autres passagers, qui ont fait le voyage depuis l'Italie, sont restés un peu plus longtemps confinés à l'intérieur du bus.Ce lundi 24 février 2020, une quatrième personne est décédée du Coronavirus en Italie où près de deux cents cas ont été rencensés.