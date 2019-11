Handicap au travail : des acteurs lyonnais sensibilisent les entreprises

Il sont 9 artistes guidés par la metteur en scène Malo Lopez. Ensemble ils ont crée la compagnie l'Insolite Fabriq...

Depuis, ils créent, répètent et jouent des pièces qui traitent des aléas du quotidien et du monde du travail, vus et vécus par des personnes porteuses de handicap intellectuel.



Qui sont ils?



L'ALGED est l'association lyonnaise de gestion d'etablissements d'accueil et de formation pour enfants et adultes porteurs d'une déficience intellectuelle. 600 personnes travaillent au sein des établissements de service et d'aide par le travail. Parmi elles, ces jeunes comédiens bourrés de talents...



Tout commence en 2013



Au sein de leur ESAT, Raphaëlle, Ambroise, Simon et les autres ont commencé à faire du théâtre de temps en temps pour leur loisir...Un loisir qui s'est vite transformé en un vrai métier grâce à Malo Lopez la metteur en scène qui les encadrait et qui a décelé en eux un vrai talent de comédien.

Plusieurs spectacles sont nés, "Billy deux pieds sur terre", "6% working people", puis un 2ème "Travail, bine-être et plus si affinités".



Grâce à leur pièce, ils interviennent au coeur des entreprises comme des établissements scolaires pour sensibiliser leurs spectateurs au handicap dans le travail.