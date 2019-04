Une opération de déminage d'une bombe de la Seconde guerre mondiale à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône)

⚠️Une opération de #déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale aura lieu le dimanche 14 avril 2019 à Saint-Pierre-de-Chandieu.

🚧Un périmètre de sécurité de 500m sera mis en place dans la zone industrielle de l'Aigue de 08h30 à 15h00 🚧 pic.twitter.com/p5M8JCKdVj — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 12 avril 2019

Une opération de déminage est en cours dimanche 14 avril au matin suite à la découverte d'un obus de 240 kilos datant de la Seconde Guerre Mondiale, à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône).L'engin explosif, une "bombe américaine de type U.S.G.P.", comportant "124 kilos d'explosifs", a été découvert le 14 février dernier sur le terrain d'une entreprise de la zone industrielle."Une équipe de démineurs de la Sécurité Civile est sur place depuis 8H30 et ce, jusqu'à 15H00", a indiqué à l'AFP la préfecture du Rhône.Les différents axes auteur de la zone d'activité sont fermés, dans un large périmètre de 500 mètres, suite à deux arrêtés, municipal et préfectoral. Aucune habitation ne fait partie du périmètre de sécurité."Si son état ne permet pas de mener à bien cette opération en toute sécurité, celui-ci sera détruit sur place", a par ailleurs écrit jeudi la mairie sur sa page Facebook , précisant à ses habitants qu'il était de fait possible qu'ils entendent "une détonation".Un large périmètre de sécurité a été mis en place autour du site: