"Pour ou contre la pizza ananas ?" : ils créent un jeu sur les "débats nuls", une idée parfaite à l'approche de Noël

A Aix-les-Bains, un groupe de jeunes entrepreneurs a créé un jeu de société autour des "débats nuls". Une idée de cadeau parfaite à l'approche de Noël et des dîners de famille.

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, et avec elles : la panne sèche d'inspiration quand il s'agit d'offrir des cadeaux. Voilà une trouvaille venue tout droit d'Aix-les-Bains, en Savoie : un jeu de société sur les "débats nuls".

Chocolatine ou pain au chocolat ? Fondue ou raclette ? Pour ou contre les claquettes chaussettes ? Mayo ou ketchup ? Pour ou contre la pizza ananas ? Plutôt chien ou chat ? Ou encore faut-il plier ou couper ses spaghettis ? Autant de "débats nuls" qui alimentent les déjeuners de famille ou les soirées entre amis.

Ces débats nuls, Anaïs Scira et son équipe les ont transformés en un jeu de société : "Ca permet de rassembler tout le monde autour d'un débat. Il n'y pas besoin d'avoir un avis tranché sur la question. On trouve ça drôle de débattre sur des sujets complètement absurdes", explique-t-elle.

Certaines cartes font gagner plus de points que les autres. La partie se termine lorsqu'un des participants atteint 40 points (ou plus, selon les motivations de chacun). Un des participants joue le rôle d’arbitre et les deux autres doivent trouver de bons arguments.

Pour commencer, l’équipe savoyarde vient d’imprimer 2 000 exemplaires du jeu. Les jeunes entrepreneurs se rendent à la rencontre des librairies de la région pour faire découvrir leur invention : "Les gens aiment bien débattre. On a tous envie, quelque part, d'avoir raison. L'avantage, c'est que ce sont des questions qui n'ont pas de poids, tout le monde peut y participer", observe Flora Villanova, gérante d'un café-librairie à Aix-les-Bains.

Le jeu est donc disponible dans quelques magasins spécialisés et des librairies. Mais, il est également disponible sur le site Internet de "La Bonne Vague".