Pour "vivre une aventure humaine", ces deux Albertvillois partent en vacances avec 28 euros en poche

Ce dimanche 13 août, Erika et Pascal Blanc ont débuté une aventure exceptionnelle : ces deux Albertvillois ont en effet décidé de partir en vacances pendant quinze jours avec deux sacs à dos et un budget de 28 euros. Le but de leur périple est avant tout de faire des rencontres.

Ils veulent vivre une "aventure humaine". Ce dimanche 13 août, Erika et Pascal Blanc sont partis en vacances avec leurs sacs à dos et un budget de 28 euros. Les Savoyards, qui font du stop et se laissent guider selon les destinations des automobilistes, comptent également proposer leur aide en échange d’un toit… Avec pour objectif premier de renouer avec le sens du partage. "On a tendance à ne montrer que le chacun pour soi" confie Erika.

"Si on partait en stop sans savoir où on va ?"

Erika et Pascal ont décidé il y a quelques semaines de partir en vacances en stop. Mais la question de la destination se posait toujours. Le couple a alors décidé de se laisser guider par les rencontres et par les trajets de celles et ceux qui les prendraient en stop. "Un projet excitant" pour Erika, "quelques craintes" pour Pascal surtout vis-à-vis des refus, mais avec un plan B : la tente. "On va atterrir dans des villes, des régions auxquelles on n’aurait jamais pensé" affirme la voyageuse qui ajoute : "on va être obligé de s’adapter tout le temps".

Le but de notre projet est de faire des rencontres et de communiquer avec les gens. Pascal Blanc

Faire la plonge dans un restaurant en échange d’un repas, tailler une haie en échange d’une douche ou d’une nuit : Erika et Pascal comptent bel et bien sur le partage : "On ne veut pas profiter des gens mais mettre un petit caillou dans leur vie" précise l’Albertvillois.

Une première nuit passée à Bourg-en-Bresse

Parti ce dimanche à 14 heures d’Albertville, le couple a été pris en stop à plusieurs reprises jusqu’à Bourg-en-Bresse. Au fil des kilomètres, les liens se tissent. Ces rencontres sont filmées et diffusées par Erika et Pascal sur leur chaîne Youtube "Notre aventure, votre destination". Après 165 kilomètres de route, les Albertvillois sont accueillis pour la nuit par Léa et Antoine.

Tous ces moments seront immortalisés grâce à l’appareil photo du couple. Erika et Pascal laisseront un souvenir chez les personnes qui les auront accueillis pendant ces quinze jours de vacances qui s’annoncent inoubliables.