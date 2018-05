La CGT Energie Savoie bloque 300 000 clients en heures creuses, le courant coupé en gare de Chambéry

Le courant coupé en gare de Chambéry



Grand rassemblement à la centrale de Super Bissorte

La CGT Energie frappe du poing sur la table en Savoie, jeudi 3 mai. Cette journée de mobilisation marque le début d'une grève qui doit durer jusqu'à fin juin. Le syndicat se mobilise pour la défense du service public et proteste contre la future ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques à des entreprises privée.Plusieurs actions ont été mises en place. Dès 6h du matin, à l'heure où les compteurs passent en heure pleine, 300 000 clients Enedis habitant la Combe de Savoie, entre Aix-les-Bains et Saint-Pierre d'Albigny, ont vu leur compteur bloqué en heures creuses. Le blocage pourrait durer jusqu'à ce jeudi midi ou jusqu'à jeudi soir le temps que des équipes interviennent.Par ailleurs, alliés à la lutte des cheminots, des coupures de courant ont eu lieu en gare de Chambéry. Le courant devrait revenir dans la journée.Comme poing d'orgue de cette journée de mobilisation, un grand rassemblement a lieu à midi à la centrale EDF de Super Bissorte, en Maurienne. 150 personnes, agents de l’Energie mais aussi élus et certains représentants syndicaux de Rio Tinto, étaient présentes dès 11h30. La centrale historique construite en 1935 a été symboliquement coupée par les grévistes.