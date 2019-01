NEIGE. Un car dérape et se retrouve en équilibre sur une route de Savoie, plus de peur que de mal pour les passagers

Un car a fait une sortie de route périlleuse ce mardi 29 janvier 2019 dans le massif du Beaufortin, en Savoie. Le véhicule a dérapé avant de se retrouver en équilibre dans un virage.



A bord du car hier matin se trouvaient une quarantaine de passagers. Des membres du CAF (le Club alpin français) Grenoble-Oisans partis pour une randonnée à ski à l'assaut du Quermoz, un sommet du massif du Beaufortin.



C'est sur la route du Grand Naves, au dessus de Moutier, que l'incident s'est produit aux environs de 8 heures. La route avait été dégagée mais des traces de neige subsistaient. Pour une raison qui reste à déterminer, le car a dérapé dans un virage.



Il s'est alors retrouvé en très mauvaise posture. L'arrière a basculé dans le fossé. Le véhicule a terminé en équilibre.



La quarantaine de passager a été évacuée et personne n'a heureusement été blessé.



Une dépanneuse est venue sur place pour tirer le car et le remettre sur ses roues.



Le véhicule a pu repartir et les randonneurs ont pu profiter de leur journée avec en prime, selon l'un d'eux, "une super poudre" sur les pentes du Quermoz.