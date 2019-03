Savoie : appel à témoins après la disparition inquiétante d'un randonneur de 39 ans près de Tignes

© CRS Alpes

Un homme de 39 ans n'a pas donné signe de vie depuis vendredi 29 mars. Le trentenaire est parti faire une randonnée à ski dans la matinée pour, entre Bourg-Saint-Maurice et Tignes en Savoie. Il se trouvait au refuge de la Martin en fin de matinée et devait poursuivre. Mais il n'a pas recontacté son entourage depuis.Les CRS montagne d'Albertville ont donc entrepris des recherches dès vendredi soir pour retrouver sa trace. Ils ont effectuéautour du Mont Pourri une partie de la nuit sans parvenir à le localiser. Les équipes continuent toujours de prospecter ce dimanche, sans succès jusqu'ici.Un appel à témoins est donc lancé pour retrouver David, 39 ans,qui parle français avec un fort accent. Lorsqu'il est parti, il portait une veste kaki, une doudoune verte, une veste grise ainsi qu'une polaire bleue ciel. Le trentenaire était également vêtu d'une casquette rouge, d'un bonnet noir et jaune fluo ainsi que d'un pantalon noir.Si vous l’avez croisé ou détenez des informations permettant d’orienter les recherches en cours,