Savoie : quatre skieurs emportés par une avalanche à Valfréjus, des “miraculés” selon les secours

"Le bilan aurait pu être bien plus lourd"

Quatre skieurs de randonnée ont été emportés par une avalanche sur le domaine skiable de Valfréjus (Savoie) samedi 23 novembre, l'un d'eux a été enseveli par la coulée de neige. Les victimes, trois hommes d'une soixantaine d'années et l'un de 30 ans, sont des "miraculés", estime un secouriste de la CRS Alpes.Seul le skieur enseveli, rapidement dégagé par les trois autres personnes présentes, a été blessé. Il a été trouvé en état de légère hypothermie, souffrant d'une entorse au genou. Les autres sont sains et saufs. L'avalanche s'est déclenchée alors qu'ils pratiquaient le ski de randonnée sur une piste du domaine, entièrement fermé au public à cette période de l'année.Alors qu'ils évoluaient sur une piste non sécurisée, une importante avalanche, la première de la saison, s'est déclenchée, emportant les quatre skieurs originaires de la région lyonnaise. Les secouristes de la base hélicoptère de Modane se sont rapidement rendus sur place, mais la sortie à skis aurait pu tourner au drame."A cause du mauvais temps et des vents forts, l'hélicoptère a failli ne pas décoller et si on avait dû envoyer un détachement terrestre, le bilan aurait pu être bien plus lourd", ajoute ce même secouriste de la CRS Alpes. Le skieur blessé a été pris en charge et transporté à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. Les secouristes rappellent que la Savoie est en vigilance jaune avalanche , incitant les skieurs à la prudence dans les prochains jours.