Savoie. Un train percute une voiture à un passage à niveau à Frontenex : 4 blessés

Peu après 15h30 ce samedi, le TER qui effectuait la liaison entre Bourg-Saint-Maurice et Lyon a percuté une voiture à hauteur du passage à niveau de Frontenex en Savoie.



D'après les premières informations, le véhicule se serait retrouvé coincé entre les barrières de sécurité. Les quatre occupants ont à peine eu le temps de sortir avant l'arrivée du train.



Une femme de 43 ans est gravement blessée. Juste avant la collision, elle a, selon les pompiers, réussi à sortir son enfant de la voiture. Ce dernier, âgé de 5 ans est blessé plus légèrement tout comme les deux autres occupants du véhicule, deux hommes de 46 et 73 ans.



Une responsable de la SNCF nous a confirmé que l'accident n'avait pas fait de victime à bord du train. Il a d'ailleurs pu repartir dans l'après-midi.



Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.