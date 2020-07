Cher : un enfant de neuf ans disparaît dans la Loire au niveau de Saint-Satur

Deux enfants tombent à l'eau

Un enfant âgé de neuf ans a disparu dans la Loire à Saint-Satur dans le Cher mardi 13 juillet en fin d'après-midi. Le jeune garçon, originaire de Villepinte, en Seine-Saint-Denis en région parisienne, en vacances dans la région avec sa famille, n'a toujours pas été retrouvé.Le drame est survenu lors d’une baignade, alors que les parents prenaient le soleil sur un banc de sable. Deux enfants tombent à l'eau et se mettent à dériver. L’un d’eux est repêché un peu avant le pont Saint-Thibault. MaisLes sapeurs pompiers du Cher et de la Nièvre sont à l’œuvre depuis plus de trois heures pour retrouver l'enfant.Un hélicoptère de la gendarmerie de Dijon a survolé la zone pendant près d'une heure, mais il a dû quitter la zone. En tout, une trentaine de pompiers et une quinzaine de gendarmes sont à la recherche de l'enfant.