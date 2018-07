Dreux : deux unités de l'hôpital ferment pour un cas de tuberculose

Une mesure de précaution, explique Bernard Nuytten administrateur provisoire de l'hôpital, à nos confrères de La République du Centre.

C'était le 18 juin dernier au centre hospitalier Victor Jousselin à Dreux.Depuis,

"Les résultats des tests sur ces seize personnes présentent des doutes. Les examens de dépistage vont être approfondis."

Conséquence,Les seize membres du personnel ne sont pas remplacés. Pour autant les patients ne sont pas livrés à eux mêmes, "la continuité du service public est assurée. Dès le 18 juin une cellule de crise a été mise en place et a travaillé avec l'ARS et en lien avec le comité de lutte contre la tuberculose".Enfin, les patients et les personnels qui ont pu se trouver en contact avec la personne malade ont été rappelés et des tests de dépistage ont été pratiqués le 25 juin.