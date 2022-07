Une seconde usine de "Thermomix" ouvre en France, en Eure-et-Loir

Le groupe Vorwerk, créateur du célèbre robot "Thermomix", va ouvrir un second site de production dans l'Eure-et-Loir, pour répondre à l'augmentation des ventes. Ce projet devrait permettre la création de 74 emplois locaux.

Le plus connu des robots de cuisine, le "Thermomix" est fabriqué en France, dans une usine implantée depuis plus de 50 ans à Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir). Le groupe Vorwek, qui l'a créé, emploie environ 2.000 salariés en France et 11.000 conseillers "Thermomix" indépendants. Un succès pour la société, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter en 2021 : 3,4 milliards d'euros, un record. Les ventes de "Thermomix" ont par ailleurs augmenté de 7,1% pour atteindre 1,7 milliard d'euros.

Pour répondre à cette croissance, Vorwek annonce l'ouverture d'un second site de production, basé près du premier, dans l'agglomération du Grand Châteaudun. Le groupe va investir 57 millions d'euros dans ce projet, qui devrait permettre la création de 74 nouveaux emplois locaux.

Un projet soutenu par les acteurs locaux

"L'implantation d'une nouvelle usine Vorwerk montre à nouveau que la région Centre-Val de Loire est un territoire d'opportunités pour l'industrie", se réjouit François Bonneau, le président de la Région. Ce n'est pas le seul acteur local à défendre l'implantation de cette nouvelle usine. "Avec 50 millions d’euros d’investissements privés et plus de 70 emplois industriels qui vont être créés, nous poursuivons ainsi la dynamique économique du Grand Châteaudun et de ses 2 400 entreprises. Cet écosystème industriel, d’innovations à valeur ajoutée, constitue un puissant catalyseur pour les années et les décennies à venir. C’est un pas en avant considérable pour l’attractivité, la compétitivité et la réindustrialisation du sud de l’Eure-et-Loir", estime Fabien Verdier, le Président du Grand Châteaudun.

C’est une grande chance pour le département d’Eure-et-Loir d’accueillir une nouvelle unité de production Vorwerk. Par cet investissement, c’est aussi la reconnaissance de l’attractivité de notre territoire et d’un savoir-faire reconnu ! Christophe Le Dorven, Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir

De son côté, le Dr. Michael Homuth, directeur de la production du groupe Vorwerk explique que "les conditions favorables à l’industrie en France [nous] ont convaincus d’ouvrir une seconde usine Thermomix dans le Centre-Val de Loire", grâce notamment à la mobilisation des équipes du groupe mais aussi "des services de l'Etat, les collectivités locales et les élus".