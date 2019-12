Réforme des retraites : les grévistes des centrales nucléaires peuvent-ils couper le courant ?

A Saint-Laurent, les barrages continuent

Les grévistes ont mis en place un barrage filtrant devant la centrale de Saint-Laurent. / © Thomas Plancot CGT SITE 41

Une grève motivée... mais entravée

Les annonces d'Edouard Philippe n'ont pas fait baisser la tension. Les personnels de l'énergie se mobilisent fortement dans le Centre-Val de Loire, affichant des taux de grévistes importants. Ils sont en effet directementvoulue par la réforme des retraites du gouvernement."On a beaucoup parlé des grèves de la RATP ou de la SNCF, mais dorénavant,", selon Stéphane Menesplier, secrétaire général de la branche Mines-Energie (FNME) de la CGT, cité par Le Parisien . "Cette réforme, c'est une remise en cause pure et simple du statut des Industries électriques et gazières. Donc de notre contrat de travail", a-t-il expliqué.Alors sur place, les grévistes comptent bien se faire entendre. A l'entrée de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux (41)tous les jours depuis le début de la grève le 5 décembre. Et ce malgré une baisse du nombre de grévistes.sur un effectif de 550 personnes présentes sur le site", détaille Thomas Plancot, responsable CGT sur la centrale. Si ce nombre est descendu à 45% mardi, la détermination est restée intacte : "Avec cette réforme, les gens seront contraints de partir à la retraite, soit 62-64 ans. Alors qu'avec les réserves,Ça, ça serait une réforme juste."Mêmes revendications sur le site de Belleville (18). "Cette réformes'indigne Kévin Theis, délégué syndical CGT. Nous voulons l'inverse de cette réforme, un régime particulier en fonction des spécificités de chaque métier.". En cause : les notes Benat et Daurès de 1990, qui imposent à tous les agents d'EDF une obligation de service public. Le Réseau de transport de l'électricité (RTE) peut en effet demander aux grévistes de garder en marche les réacteurs des centrales si la production est jugée insuffisante."Comme on ne peut pas baisser la production,pour montrer qu'on est présents", admet Simon Lagache, syndicaliste Sud sur la centrale de Dampierre (45). Là-bas, le taux de grévistes est passé d'environ 50% à une moyenne de 25% ces derniers jours."On encourage les manifestations, mais des collègues n'aiment passur la production", ajoute le syndicaliste.mais s'exposeraient alors à des sanctions.A Saint-Laurent, Thomas Plancot reste confiant : "Nous espérons qu'une tranche sera manoeuvrante mardi. Si tel est le cas, nous appellerons à la baisse de charge." Avec une tranche "manoeuvrante", c'est-à-direde la part de RTE, les salariés espèrent avoir un impact.Pour l'instant, la grève n'a causé aucun défaut d'alimentation sur le territoire, et n'a pas fait monter le prix du kW/h à l'achat pour EDF. Ce qui serait un bon moyen de faire pression sur le gouvernement s'ils retrouvaient le droit de fermer les valves à électrons.