Sartène : des lycéens lancent leur lessive écologique

Championnat Pour la lessive Isu'linda il faut : du bicarbonate, du savon en paillettes, quelques gouttes d'huile essentielle de myrte, un peu d'eau.

La création d'« Isu'linda » entre dans le cadre du championnat mini-entreprise EPA pour entreprendre pour apprendre.

Du bicarbonate, du savon en paillettes, quelques gouttes d’huile essentielle de myrte, un peu d’eau… etVoici les seuls « Isu’linda » , une mini-entreprise portée par. Leur objectif : réduire la pollution des eaux et la production de déchets.Entre la conceptualisation du kit et sa commercialisation,Les horaires des étudiants ont été adaptés. « Nous avions une heure de plus sur notre emploi du temps, mais comme ce n’était pas suffisant, nous avons aussi utilisé du temps sur nos heures de gestion », a expliqué en mars dernier Souad Adhour, membre de la mini-entreprise au micro d’Europe 1.Si le projet est sur pied, les étudiants sont toujours sur le pied de guerre. Dans une salle du lycée de Sartène, ce jeudi 18 avril,. Car la première, une seconde est prévue à Ajaccio le 26 avril prochain. Prix de vente :La création d’« Isu’linda » entre. Il vise notamment à faire découvrir le fonctionnement, l’organisation, la prise de responsabilité ou encore le travail d’équipe à des collégiens ou des lycéens.. La première est régionale, son jury se réunira le 15 mai prochain pour désigner le vainqueur insulaire. Ce dernier présentera son projet à la deuxième étape, nationale, les 2 et 3 juin prochain. Enfin, le projet retenu présentera la France au championnat européen.