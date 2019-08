Calvi : un pompier agressé dans l'exercice de ses fonctions

ITT de 8 jours

Pompier agressé dans l'exercice de sa mission.

L'ensemble des membres du Conseil d'Administration et du personnel du @sdis2b se joignent au #PCASIS @GuyArmanet et au #DDA @JjPeraldi pour condamner un acte indamissible et apporter son soutien à leur collègue SPV. pic.twitter.com/oCUewE3i9W — SIS Cismonte (2B) (@sdis2b) August 18, 2019

« Un acte inadmissible ». Ce sont les termes choisis par le SIS2B pour désigner, ce dimanche 18 août.Les faits se sont déroulés tôt, aux alentours de. Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Calvi sont appelés pour porter secours à un homme de 23 ans, souffrant d’une plaie profonde au bras.Le jeune homme est aussitôt pris en charge, et transportéMais une fois arrivé aux urgences, le blessé devient agité, et fait preuve de violence à l’égard des pompiers.Ces derniers le mobilisent donc au sol, et le relâchent finalement sur demande d’un personnel soignant de l’antenne médicale de Calvi.L’homme s’en prend aussitôt aux pompiers, donnant lieu à un échange de coups, durant lequel il blesseLa plaie du pompier a nécessitéet unepourrait être la cause de l’agitation du jeune homme, mais cette piste reste encore à confirmer.Dans un communiqué de presse, le président du conseil d’administration et le directeur adjoint par intérim du service d’incendie et de secours de la haute-Corse ont fait part de leurs vœux de « prompt rétablissement et leur entier soutien au pompier blessé ainsi qu’à ses proches et à l’ensemble de ses collègues. »Ils précisent également qu’« afin que l’auteur de cette agression réponde de ses actes ».Cette agression a suscité une vive émotion et donné lieu à de nombreux messages de soutien au pompier attaqué.À en croire un membre des pompiers de Haute-Corse, ce genre d’agissement reste fort heureusement« C’est assez peu fréquent ici. Avec l’alcool ou d’autres substances, ce sont des choses qui peuvent arriver mais cela reste vraiment de l’ordre de l’épiphénomène. »