Corte : un homme tire à plusieurs reprises sur la sous-préfecture

Un homme a tiré à plusieurs reprises contre la façade de la sous-préfecture de Corte, à l'aide d'un pistolet automatique 9 mm, mardi 13 avril, vers 23 h 30. "Certains ont traversé une vitre et pénétré dans un bureau administratif", précise le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, dans un communiqué.

Dans la nuit du 13 au 14 avril, la sous-préfecture de CORTE a fait l’objet de tirs par arme à feu.

Le prefet exprime sa profonde indignation face à ce geste d’une particulière gravité et assure son plus profond soutien aux agents et leurs famille.

