Intempéries : la Haute-Corse maintenue en vigilance orange

#vigilanceOrange #HauteCorse Eboulement et chaussée emportée comme sur la route du village de Parata et au pont de Fratta. pic.twitter.com/d3av2xS2M9 — France 3 Corse (@FTViaStella) October 17, 2018

Durant la matinée, des cumuls de l’ordre de 30 à 60 mm ont été observés sur la région de la Castagniccia et la côte orientale, indique la préfecture de la Haute-Corse dans un communiqué."Cet après-midi, des cumuls de 50 à 80 mm ont été observés et 70 mm ont été mesurés à Solenzara"."A la suite des orages d’hier, les sols sont humides et peuvent favoriser des montées rapides des eaux dans les rivières", alerte la préfecture.La RD 6 (Axe Loreto di Casinca-Silvareccio) et la RD 46 (pont de Parata) restent fermées à la circulation.Le préfet a activé le centre opérationnel départemental (COD) réunissant les services compétents en matière de crise ainsi que les services gestionnaires de la voirie."Les passages orageux devraient encore occasionner de forts cumuls sur les zones déjà impactées en fin d’après midi et jusqu’en soirée pouvant atteindre 60 à 100 mm, voir 130 mm localement.Les sols humides et les orages de ces dernières heures favorisant la montée rapide des cours d’eaux, il est recommandé de ne pas rester à proximité des cours d’eau et de ne pas emprunter les ponts et ouvrages d’art".