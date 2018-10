VIDEO – Le survol des inondations en Haute-Corse

Images - Dragon 2B, Sécurité Civile

Transports scolaires suspendus

Les secours et les forces de l’ordre ont été mobilisés pour intervenir sur le réseau routier et procéder à des secours à personne.Les fortes précipitations ont provoqué des débordements de cours d’eau (Fium’Alto et Alesani).Jusqu'à 140 mm de pluie ont été relevés à Felce, au cœur de la Castagniccia. Les cumuls ont atteint 150 à 200 mm dont 100 mm tombés en l'espace de deux heures.40 personnes ont été mises en sécurité et 3 personnes ont été hélitreuillées dans le secteur du Fium’Alto sur la commune de Penta di Casinca (Folelli).Des axes routiers ont été coupés dans la nuit, notamment la RD 46 Valle d’Orezza, la RD 146 -Des eaux d’Orezza à Carpinetu, la RD 71 Entre Vlle d’Alesani et Felce et la RT 10 San Giuliano.Le pont entre les villages de Monacia et Parata d'Orezza est endommagé et la route fermée.Les transports scolaires ont suspendus mercredi sur toute la Haute-Corse, à l’exclusion des lignes desservant la Balagne et le secteur Nebbio/Saint Florent.Le département reste placé en vigilance orange situation météorologique à surveiller pour le paramètre "Orages-Pluies-Inondations" jusqu’à 16h.De nouvelles lignes d’averses parfois orageuses pourraient concerner l’Est du département dans la journée de mercredi et dans la nuit de mercredi à jeudi.