Tempête Adrian : des coupures d'électricité en Corse

Alta Rocca : 1800

Extreme Sud : 60

Bonifacio : 1000

Gd Ajaccio : 1310

Gravona – Prunelli : 3530Haute-Corse :​​​​​​​​​​​​​​

Castagniccia : 1180

Castagniccia/Casinca : 1020

Costa Serena : 310

Fiumorbo : 180

Grand Bastia : 20

Plaine Orientale : 20

Verde : 280

Plus de 11 000 clients ont été privés d’électricité depuis que la dépression Adrian a touché la Corse. "Le phénomène météorologique s’est intensifié lundi matin" et si l'intervention des agents EDF a permis de rétablir partiellement la situation en fin de matinée, elle "n’est pas stabilisée", indique la société."Comme attendu, la dépression « Adrian » a gagné en ampleur dans l’après-midi. A ce stade, toute la Corse est touchée", précise EDF Corse alors que dans les heures à venir, les conditions climatiques devraient encore s’aggraver 120 agents EDF et prestataires, entrainés aux aléas climatiques, sont sur le terrain. Des groupes électrogènes sur les zones potentiellement touchées par ces évènements ont été installés.Les microrégions les plus concernées (à 17h30) :