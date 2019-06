Canicule : comment protéger les animaux sauvages et domestiques ?

Veiller sur son chien ou son chat

Parmi les animaux domestiques les plus sensibles à la chaleur, les bouledogues, qui ont déjà des problèmes cardio-respiratoires. / © Athree 23 via Pixabay

Abreuver les oiseaux, insectes et mammifères

Prévenir avant d'agir En cas de découverte d'un animal sauvage qui semble mal en point, il faut d'abord contacter le centre d'Audenge au 06 28 01 39 48 avant de le prendre en charge, afin de s'assurer que la situation le nécessite réellement. Pour certaines espèces, la présence d'un jeune qui semble isolé et au sol n'est pas forcément signe de danger. Il ne doit donc pas être séparé de son environnement inutilement, ce qui compromettrait ses chances de réintroduction à la vie sauvage.

"Pendant les périodes de canicules, les chats et les chiens, surtout ceux qui sont très vieux, très jeunes ou malades, sont exposés à deux risques principaux, le coup de chaleur et la mort subite" explique le docteur Scamps, vétérinaire à la clinique du Tondu.Le coup de chaleur, c'est "l'augmentation très rapide de la température de l'animal", qui n'est plus capable de s'auto-réguler. "Cela entraîne des lésions cérébrales et peut-être mortel", souligne le docteur Scamps."Le cas classique, c'est le chien laissé cinq minutes dans la voiture pendant qu'on va chercher le pain". Il rappelle que ", il faut simplement prendre une photo avant.""Le second risque, de la mort subite, concerne surtout leset qui sont déshydratés, cela arrive par exemple lors des sorties", poursuit le vétérinaire."J'ai eu un cas, il y a deux ans, d'un bouledogue français promené entre midi et deux par une amie de sa propriétaire, qui était en vacances. Le chien était déjà mort lorsqu'elle me l'a apporté".Quels sont les gestes à adopter pour protéger son animal ? Voici les conseils du docteur Scamps : " il, sauf très tôt le matin ou tard le soir. Ledans un endroit frais et ombragé".Pour l'hydration, "proposer plusieurs". Le chat, qu'il peut être difficile de faire boire suffisamment, "peut être incité avec une. Sinon, il est possible de le faire boire directement avec uneen versant doucement le liquide dans sa gueule".Ensuite, on peut tenter de rafraîchir son animal avec un(pour les chiens), le(pour les chats), ou l'quelques instants dans une"C'est aussi ce qu'il faut faire en cas d'urgence, avant d'appeler le vétérinaire. Par exemple, j'ai des solutions de réhydratation au frigo pour faire des perfusions en cas de besoin', souligne Jean-Baptiste Scamps.Dans les périodes de grandes chaleurs, les chiens ne doivent pas être amenés à la plage, rappelle aussi le vétérinaire. Et pour les voyages en voiture, "si vous n'avez pas de climatisation, roulez la nuit !"Les animaux sauvages aussi sont eux aussi en danger lorsque le mercure grimpe, comme le rappelle La LPO, dont le centre de soin d'Audenge accueille plusieurs milliers de convalescents à plumes et à poils chaque année.Parmi les animaux les plus menacés lors des coups de chaud : les oisillons, qui sont tentés de quitter leur nid pour échapper à la fournaise. C'est le cas des jeunes martinets, qui suffoquent sous les tuiles et chutent au sol. La LPO d'Audenge en secourt 200 chaque année !Pour protéger les oiseaux, mais aussi le reste de la faune, "Les oiseaux viendront boire et se baigner, si la coupelle est placée à l'ombre, dans un endroit dégagé, et à l'abri des prédateurs", conseille Victoria Buffet, de la LPO en Aquitaine.Attention, il faudra, afin d'éviter les éventuelles propagations de maladies entre différents oiseaux, et choisir unsinon il peut y avoir des, poursuit Victoria Buffet .Ces abreuvoirs pourront aussi servir aux hérissons et autres petitsqui peuplent les jardins, ainsi qu'aux