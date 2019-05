L'hélicoptère de la Sécurité Civile est intervenu sur le Fort Boyard à deux reprises en une semaine

Cela fait 15 ans que je travaille à La Rochelle, et je n'avais jamais été appelé sur le Fort Boyard. Et là, 2 interventions en 2 jours !

- Xavier Baratte, mécanicien opérateur de bord de Dragon 17

Les premières photos du Fort de nuit 😍😍, de belles images nous attendent pour cette 30ème saison de #FortBoyard, on y aperçoit aussi le logo de cette 30ème saison 😍😍 (@L_Homme_Muscle) #FortBoyard30ANS #FortBoyard pic.twitter.com/OjeGszvjg3 — Fort Boyard 🗝 (@FortBoyardFRA) 7 mai 2019

Quelques relevés de vitesses du vent

Le coup de vent se décale dans l'intérieur des terres en faiblissant ce matin.

Voici quelques rafales notables de la nuit dernière (ce sont des records pour un mois de mai) :

139 km/h à Belle-Ile (56)

127 à la Pointe de Chémoulin (44)

126 à l'Ile de Ré (17)

106 à St-Nazaire (44) — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 9 mai 2019

Où se situe Fort Boyard exactement ?

Dragon 17, l'hélicoptère de la Sécurité Civile, posé sur la plateforme de Fort Boyard

Dragon 17, en opération sur le Fort Boyard. / © Xavier Baratte - Sécurité Civile

Une personne de la production de l'émission s'est fracturé la cheville dans lea nuit de jeudi à vendredi. Une autre personne de l'équipe avait fait un malaise deux jours plus tôt.La mer étant mauvaise (les premiers tournages ont d'ailleurs été retardés), c'est un hélicoptère de la Sécurité Civile de Charente-Maritime,, qui a été appelé pour une prise en charge rapide. Un défi et une opération spectaculaire, car la plateforme où peut se poser l'hélicoptère (en haut du fort) est petite (voir notre photo ci dessus).D'après nos confrères du Parisien , la production de l'émission indique que "le tournage de la première émission de la saison a été annulé ce mercredi à cause des conditions météorologiques extrêmes".Habituellement, les aller-retour entre le fort et le continent sont effectués en bateau.D'après ces images, à l'occasion des 30 ans de l'émission télévisée, la production nous promet des surprises...