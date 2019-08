La Rochelle : quand les containers recyclés deviennent des piscines

La piscine toute entière prend place dans les six mètres du container maritime. / © Pascal Foucaud/ France Télévisions



Un grand nombre de containers à recycler

"Il y a un grand nombre de containers dans le monde qui sont en train de pourrir un peu partout et un marché énorme, donc pourquoi pas utiliser ces déchets pour faire quelque chose de beau servant à se baigner pendant tout l'été" explique le jeune chef d'entreprise.

l'intérieur de la piscine container est en fibres de verre. / © Pascal Foucaud/ France Télévisions

La piscine container est grutée par dessus la maison pour être posée chez le client. / © Pascal Foucaud/ France télévisions

La Rochelle : une piscine dans un container

A La Rochelle, une petite entreprise propose des piscines intégralement installées dans des containers. Reportage de Pascal Foucaud, Stéphane Hamon et Sandy Renault

Le concept de la piscine container vient d'Australie. Il s'agit de récupérer d'anciens containers servant à transporter les marchandises par bateaux et de les transformer en piscine. Celle-ci mesure 6 mètres de long et 2,50 m de large et est facturée 10 000 euros au client, c'est nettement moins cher qu'une piscine traditionnelle maçonnée. Autre avantage, le bassin étant plus petit il n'y a ni impôts à payer ni déclaration en mairie à faire.Local technique et bassin trouvent leur place dans la longueur du container.A La Rochelle, Ghislain Buffet a lancé son entreprise il y a un an. Pour réussir, il mise à la fois sur l'originalité de l'idée et son moindre coût mais aussi sur la préoccupation écologique de plus en plus importante pour les acheteurs potentiels.Les piscines containers sont fabriquées à La Rochelle en posant une coque en fibres de verre à l'intérieur de la structure en acier du container, un matériau très résistant.Le principe de fabrication paraît simple mais parfois l'installation peut l'être beaucoup moins. Exemple à La Rochelle où il a fallu gruter la piscine et la faire passer par dessus la maison pour accéder au jardin.La manœuvre semble délicate mais elle a permis d'installer la piscine en une matinée. Reste ensuite à la remplir!Pascal Foucaud, Stéphane Hamon et Sandy Renault nous en disent plus sur ces piscines containers fabriquées à La Rochelle :