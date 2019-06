La terre a tremblé près de Surgères en Charente-Maritime

#SeismeOuestFrance detecté par ReNaSS (non validée par sismologue):

le 2019-06-24 07:51:31TU (9h51 locale) Mag=3.5 lat=46.113 long=-0.663 Séisme de magnitude 3.5 à 28km de Niort prof. 10km, selon BCSF-ReNaSS Renass: https://t.co/g8kswukpqC — FranceSeisme (@FranceSeisme) 24 juin 2019

C'est donc le 3ème séisme que l'on a ressenti en Poitou-Charentes, en moins d'un mois.Le 13 juin dernier, les sismologues avaient placé l'épicentre sur la commune de Saint-Léger (Vienne), avec une magnitude de 3,2.Le vendredi 21 juin, une plus forte secousse avait été enregistrée du côté de Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Le bureau central de sismologie avait répertorié une magnitude de 4,8 à 8h50. Puis quelques minutes plus tard, une autre secousse de plus faible intensité est relevée à 2,6. Une autre réplique avait été enregistrée à 2,3 (9h29).