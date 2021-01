Une trentaine de dauphins échoués sur l'île de Ré

Selon les spécialistes de l'observatoire Pélagis, les dauphins se sont sans doute fait piéger par la marée basse. En milieu d'après-midi, un groupe d'une cinquantaine de dauphins, s'est en effet engagé dans le fier d'Ars sur l'île de Ré et s'est retrouvé piégé par le manque d'eau.

Certains ont réussi à reprendre le large, mais 20 dauphins se sont échoués sur la plage de la Patache aux Portes-en-Ré et 12 sur cette d'Ars-en-Ré. Aussitôt des bénévoles se sont portés à leur secours pour essayer de les mettre à l'eau. Rapidement aidés par les sapeurs-pompiers, ils ont réussi à remettre à l'eau 29 animaux. Malheureusement, trois sont morts.

Images rares de dauphins dans le Fier d'Ars - Île de Ré

(Images : Jean-Roch Meslin)

Dauphins - Fier d'Ars - Île de Ré • ©Jean-Roch Meslin

Voici quelques images de ce sauvetage

Un accident relativement rare dans la région

Selon Cécile Dars, biologiste marin à l'observatoire Pélagis, ce type d'accident est relativement rare dans la région. Les échouages de dauphins communs sont plus fréquents en Bretagne ou en Normandie. Les animaux qui se sont échoués mercredi ne connaissaient sans doute pas la topographie des lieux et par manque d'eau n'ont pas pu faire demi-tour.

Il n'y avait pas forcément d'urgence à les remettre à l'eau, les dauphins peuvent rester en dehors de l'eau sans être en danger de mort rapide. "Mais ce qu'on fait les bénévoles, les pompiers et les associations est formidable !"

Il n'y avait pas de risque que le soleil et la chaleur brûlent leur peau, le tout est de les mettre dans une position de confort en attendant les secours. Cécile Dars, biologiste marin à l'observatoire Pélagis

Cécile Dars tient d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont remis les dauphins à l'eau, l'opération a été rapide et sûre.

Les trois dauphins morts seront autopsiés

Les trois dauphins qui n'ont pas pu être sauvés vont être récupérés par les biologistes de Pélagis et seront autopsiés. Les deux qui sont morts sur la plage de la Patache aux Portes-en-Ré seront récupérés dans la matinée. Pour l'autre, ce sera un peu plus long sans doute, puisque son cadavre a été vu flottant dans le port d'Ars. Il est possible que les animaux soient morts à cause du stress. Les dauphins sont en effet sujets aux problèmes cardiaques.

Par ailleurs, Cécile Dars tient à préciser que la manipulation d'un animal sans protection comme c'était le cas hier peut présenter quelques risques en raison d'éléments pathogènes qui peuvent se transmettre.

Si les sauveteurs des dauphins ne se sentent pas très bien dans les prochaines semaines, il faudra qu'ils signalent à leur médecin qu'ils ont manipulé des dauphins. Cécile Dars, biologiste marin à l'observatoire Pélagis.

Pas d'inquiétude cependant juste de la vigilance.