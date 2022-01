Présidentielle 2022. À Jarnac, la candidate PS Anne Hidalgo rend hommage à François Mitterand et cherche le rassemblement

Un déplacement hautement symbolique. Vingt-six ans après la mort de François Mitterand, la maire de Paris et candidate PS à la présidentielle, Anne Hidalgo, s'est rendue sur la tombe de l'ancien président socialiste à Jarnac (Charente) ce samedi 8 janvier 2022.

"Bienvenue en Charente". Entourée d'élus locaux et nationaux, la maire de Paris et candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo était en déplacement à Jarnac ce samedi 8 janvier 2022. Une venue hautement symbolique pour le vingt-sixième anniversaire de la mort de l'ancien président socialiste François Mitterand.

Car la maire de Paris souhaite marcher dans les pas de l'ancien président de la République. "C’est un modèle pour la politique et la femme de gauche que je suis ne peut pas ne pas s’en inspirer", déclare-t-elle.

J’avais une vingtaine d’années quand j'ai voté pour lui et qu'il a accédé au pouvoir. A cette époque, nous avions besoin d'un changement profond pour plus de justice et de modernité. Il a eu la vision de ce rassemblement nécéssaire pour gouverner. Bien sûr nous ne sommes plus en 1981. Beaucoup de choses ont changé, mais les valeurs restent les mêmes.