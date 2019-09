Jacques Chirac est mort, un homme de Corrèze s'éteint

L'homme de Corrèze



NOTRE GRAND FORMAT

► JACQUES CHIRAC, l'HOMME DE CORRÈZE



L'homme de l'Élysée

Jacques Chirac est décédé. Sa famille l'a annoncé ce 26 septembre 2019. Il avait avoir 87 ans.Jacques Chirac est né à Paris le 29 novembre 1932, mais c'est en Limousin qu'il puise ses racines familialesEn 1965, il devient… Georges Pompidou l'envoie ensuite en Corrèze arracher la circonscription d'Ussel à l'opposition lors des législatives de 1967.Jacques Chirac fait ses premiers pas au gouvernement entre 1967 et 1968 en tant que secrétaire d'État aux Affaires sociales,puis en tant que secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances dans les gouvernements Pompidou, Couve de Murville et Chaban-Delmas.Il deviendra président du Conseil général en 1970 et: ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, jusqu'au Ministère de l'Intérieur dans le gouvernement de Pierre Messmer.Le 27 mai 1974, il devient Premier ministre.Il en sera le président de décembre 1976 à novembre 1994.

En 1995, le 7 mai, c'est la consécration. Jacques Chirac devient le 22e Président de la République française.



L'homme d'un autre combat

Jacques Chirac était très sensible aux questions du handicap. Le 14 avril 2016, Laurence Chirac, sa fille aînée, est décédée à l'âge de 58 ans. Elle souffrait depuis l'adolescence d'une anorexie mentale.

Une "fondation Jacques Chirac" a été créée dans les années 70 à Ussel en Corrèze (à ne pas confondre avec la Fondation Chirac à Paris consacrée au dialogue des cultures et respect de l’environnement) poursuit l'œuvre de l'ancien député du département en matière de prise en charge du handicap au sein de l'Association des Centres Educatifs de Haute-Corrèze. Cette fondation gère l'implantation d'une vingtaine de centres éducatifs en Limousin qui offrent plus d'un millier de places dans la région.



L'homme affaibli

En 2005, l'ancien chef de l'État avait été victime d'un AVC. En 2011, on apprenait que le président est atteind d'anosognosie, ce qui signifie qu'il n'a pas conscience d'être malade. Il s'agit de l'un des symptômes de la maladie d'Alzheimer.



En juillet 2016, c'est en privé que l'ancien chef de l'Etat avait visité le musée du quai Branly, alors que le site venait d'adopter officiellement le nom de Quai Branly-Jacques Chirac mais sa dernière apparition publique remonte au 21 novembre 2014, c'était à la remise des prix de la fondation qui porte son nom à Paris. L'ancien président était apparu alors très affaibli.

Peu de temps après, son épouse, Bernadette, avait annoncé qu'il ne parlerait plus jamais en public, évoquant "une petite baisse de sa mémoire, surtout par moments".