Manifestation de Sainte-Soline : Julien le Guet et Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération Paysanne, placés en garde à vue à Niort

Plusieurs militants écologistes ou syndicaux devaient être entendus par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête sur les violences commises à Sainte-Soline. Mais pour les porte-paroles de la Confédération Paysanne et de Bassines, non merci !, l'audition s'est transformée en garde à vue.

Des militants syndicaux et des membres du collectif Bassine, non merci ! étaient convoqués pour des auditions dans plusieurs villes de France, dont Niort et Saint-Maixent, dans le cadre de l'enquête sur les événements de mars dernier à Sainte-Soline. Mais l'audition s'est transformée en garde à vue à Niort pour Julien le Guet porte-parole de Bassines, non merci ! et pour Benoît Jaunet, le porte-parole de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres. Avant de pénétrer dans les locaux de la gendarmerie, il confiait ses sentiments un peu partagés à notre équipe " Je ne me bats pas pour mes collègues pour être convoqué par la gendarmerie mais plutôt pour être un représentant des lanceurs d'alerte qui demandent autre chose pour notre avenir de paysans et pour l'avenir de la société."

Plusieurs dizaines de personnes rassemblées devant la gendarmerie de NIort • © Guillaume Fautrat, France Télévisions

Julien Le Guet, dont l'arrivée a été saluée par des applaudissements s'est montré inquiet sur l'attitude du gouvernement. "L'État a franchi un nouveau Rubicon en interpellant des responsables syndicaux, c'est un nouveau cap franchi dans le non-respect des libertés fondamentales de s'exprimer, d'agir ensemble pour le bien commun." Pour le porte-parole de Bassines, non merci !, le gouvernement subit la pression de la FNSEA, le syndicat agricole, après la dissolution des Soulèvements de la Terre, que le syndicat réclamait depuis longtemps, au tour des autres syndicats estime-t-il.

Est-ce que l'État va encore répondre aux vœux de la FNSEA qui voudrait faire disparaître la Confédération Paysanne ? Surtout que la FNSEA, c'est le syndicat le plus violent de l'histoire de France, qui chaque année va dégrader des biens publics, agresser et intimider des militants écologistes. Julien Le Guet, porte-parole de Bassines, non, merci !

Ces décisions de placement en garde à vue ont été condamnées par les militants et sympathisants rassemblés à l'extérieur, sous la surveillance des forces de police."on est extrêmement inquiet de la dérive autoritaire de ce gouvernement" s'inquiète Thomas Gibert, le pote parole national de la Confédération Paysanne.

On n'est pas des terroristes, on est des paysans et des paysannes qui travaillent la terre et nos revendications sont légitimes. On veut l'ouverture d'un dialogue sur la préservation et le partage de l'eau. On veut un véritable plan eau Thomas Gibert, porte-parole national de la Confédération Paysanne

Pour le moment on ne connait pas la durée des gardes à vue.