Dordogne : Pascal a retrouvé son chien Gribouille !

Pascal a retrouvé son chien Gribouille

C'est la belle histoire de cette semaine : Pascal a retrouvé son chien Gribouille.La médiatisation de cette mésaventure a fait le tour de la région et la nouvelle propriétaire du border collie de 4 ans s'en est émue. Elle a contacté Pascal et convenu de laisser repartir le chien chez lui.A voir l'homme et l'animal, ces deux-là se connaissent mais Pascal est trés reconnaissant envers celle à qui, finalement, il a pris son nouvel compagnon à quatre pattes.Mais il témoignage de la joie de son chien à retrouver sa maison.Ecoutez Pascal Salasc.Nous vous avions raconté, ces derniers jours, l'affaire atypique de ce chien, Gribouille, un jeune Border collie un peu fugueur qui s'était échappé de son domicile. Son maître, Pascal, n'avait pas pu en retrouver la trace jusqu'au jour où il apprend qu'il avait été recueilli par la SPA de Bergerac. Recueilli, mais aussi donné à l'adoption.De son côté, Pascal affirme que Gribouille était pucé et qu'il aurait dû lui être restitué.La SPA, elle, confirmait bien avoir recueilli un chien, qui ressemblait au signalement de Gribouille, mais selon elle, il ne possédait pas de puce... C'est donc logiquement qu'il avait été proposé à l'adoption.Après la médiatisation et devant la tristesse de Pascal, le message semble avoir circulé jusqu'aux oreilles de la nouvelle propriétaire.Une histoire qui finit bien...