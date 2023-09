Alerte aux baïnes : risque maximal sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine dimanche et lundi

La préfecture lance une alerte dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime. Le littoral sera au niveau risque maximal concernant les courants de baïnes pour dimanche 3 et lundi 4 septembre.

Soyez prudents. Dimanche 3 et lundi 4 septembre, il va faire beau et chaud, faîtes attention si vous allez vous baigner sur la côte et privilégiez les zones de baignade surveillée.

La préfecture de la Nouvelle-Aquitaine a émis une alerte de niveau maximal. En cause, ces courants de baïnes qui causent des noyades régulièrement.

"La baignade est fortement déconseillée", indique la préfecture. "Les baigneurs et pratiquants d’une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence".

Il existe différentes formes de baïnes • © Lacanausurfinfo

La préfecture rappelle les principaux conseils pour se baigner en toute sécurité :



• Surveillez vos enfants en permanence, restez toujours avec eux quand ils jouent au bord de l’eau ou

lorsqu’ils sont dans l’eau ;

• Tenez compte de votre forme physique : ne pas se baigner si l’on ressent un trouble physique (fatigue,

problèmes de santé, frissons) et ne pas surestimer votre niveau de natation ;

• Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité : prévenez un proche avant de se baigner, respectez

les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade, ne vous exposez pas longtemps au

soleil et rentrez progressivement dans l’eau, ne buvez pas d’alcool avant la baignade, etc ;

• En cas d’urgence, appelez le 112 (gratuit depuis un poste fixe ou mobile)