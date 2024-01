EN IMAGES. "C'était magique ! " La dune du Pilat sous la neige, immortalisée par un photographe

La dune du Pilat s'est recouverte d'un manteau blanc ce mercredi. Un moment rare, immortalisé par le photographe Jean-Philippe Bellon dans des vidéos filmées à l'aide d'un drone.

Il s'est levé aux aurores pour profiter du spectacle. Jean-Philippe Bellon était averti. Photographe professionnel, il surveillait la météo depuis plusieurs heures. "Il était normalement prévu qu'il neige sur l'Aquitaine aujourd'hui. Souvent dans ce cas, il ne tombe rien sur le bassin d'Arcachon. Mais là, les prévisions météo indiquaient que ce serait le cas jusqu'à 13 heures".

Le photographe tente sa chance, et se rend sur la dune juste avant le lever du jour. "Sur la route ça commençait à tomber, et quand on est arrivé, la dune était recouverte de neige".

La dune du Pilat sous la neige le mercredi 10 janvier 2024. • © Jean-Philippe Bellon - photographe

Seuls dans la dune

Il est 8 h 30 ce 10 janvier, Jean-Philippe Bellon est accompagné d'un ami et de sa fille de 9 ans. Tous les trois se retrouvent seuls face à l'immensité de la dune. Un instant suspendu, que le photographe ne manque pas d'immortaliser à l'aide de son drone.

C'était génial. La neige sur la dune ça n'arrive pas souvent et ça fait fantasmer tous les habitants du Bassin. Jean-Philippe Bellon Photographe

La dune du Pilat recouverte de neige : une image rare et précieuse. • © Jean-Philippe Bellon - photographe

"Les gens ont commencé à arriver après 9 heures. Mais avant, nous étions seuls. Là, on ou passait, il n'y avait aucune trace de pas, nous étions les premiers. C'est magique ! On s'est même fait doubler par un husky, c'était ubuesque ! ", s'émerveille le photographe.

Jean-Philippe Bellon connaît sa chance, : "C'était déjà arrivé en janvier l'an dernier, mais contrairement à cette année, ce n'était pas vraiment de la neige, c'étaient plutôt des grêlons fondus". Le dernier épisode neigeux sur la dune remonte au mois de février 2018.