Bordeaux : une manifestation revendicative "détournée" en messe de plein air rassemble 300 fidèles au Jardin Public

Messe ou manifestation ?

La limite de 30 personnes disproportionnée, selon le Conseil d'Etat

Au moins 300 fidèles sont réunis au Jardin Public de Bordeaux ce dimanche 29 novembre pour une messe organisée en plein air.Rangées de chaises, décoration, hôtel, tout a été mis en place, et même privatisé, pour accueillir les catholiques, sous le regard interloqués des joggeurs et promeneurs du dimanche.D'après la préfecture, cet évènement avait été déclaré en tant que "manifestation revendicative".Nous avons contacté la municipalité de Bordeaux, dont le service de communication indique déjà que "cette messe n'a absolument pas été autorisée par la mairie"."Nous déplorons qu'une déclaration de manifestation revendicative ait été détournée pour organiser une messe", ajoute la mairie.De son côté, le diocèse de Bordeaux indique que "cette messe a été célébrée à l'initiative de la fraternité Saint Pie X, qui n'est pas liée au diocèse de Bordeaux."Avant cette messe, un appel avait circulé sur les réseaux sociaux via ce tract.Depuis l'assouplissement du confinement ce samedi 28 novembre, les offices religieux étaient autorisés dans la limite de 30 participants.Mais le Conseil d'Etat vient d'ordonner à l'exécutif, dimanche 29 novembre, de revoir "dans un délai de trois jours" la limitation à 30 personnes des cérémonies religieuses, en vigueur depuis l'allègement du confinement.Le juge des référés y voit "une atteinte grave et manifestement illégale" à la liberté de culte et estime qu'un tel plafond est "disproportionné au regard de l'objectif de préservation de la santé publique".