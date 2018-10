Bordeaux : la bibliothèque du SDF détruite, les réseaux sociaux s'en emparent

La bibliothèque de rue détruite en quelques minutes

Wiame Ben, sa voisine d'en face, a assisté à la scène mardi 23 octobre. / © Wiame Ben

La bibliothèque de rue détruite à Bordeaux

Neneuil a créé une bibliothèque de rue au pied du parking Victor Hugo. Mardi 23 octobre, elle a été détruite par les policiers municipaux et les agents du nettoyage - W. Ben



Les réactions via les réseaux sociaux

Un quartier qui se mobilise pour Neneuil

Neneuil, la soixantaine, SDF passionné de livre et qui a créé cette bibliothèque de rue détruite mardi / © Wiame Ben

C'est la vidéo qui enflamme la toile depuis hier mardi. Neneuil, Sdf du quartier Victor Hugo de Bordeaux, a vu sous ses yeux tout son travail partir dans une benne à ordures.Neneuil n'est pas n'importe qui dans le quartier. Un homme d'une soixantaine d'années, qui a posé son sac au pied du parking Victor Hugo il y a 3 ans. Et depuis, il fait partie de la vie du quartier.Surtout, sa passion ce sont les livres, de récup bien sûr. Ceux qu'on lui donne et qu'il met à disposition de qui passe, qui s'arrête. Et il invite qui veut à participer à cette bibliothèque libre.Mais mardi, c'est toute cette patiente collection qui a été enlevée par des agents de nettoyage intervenant avec des policiers municipaux.Wiame Ben est " sa voisine ", elle habite en face. Elle a filmé cette intervention.Et depuis, les réseaux sociaux font tournerEt les commentaires interrogent :Dès ce mercredi matin,raconte Wiame Ben, toujours émue par cette scène :Car son espace atypique dans une ville comme Bordeaux a marqué les esprits et non seulement celui des habitants du quartier. Wiame Ben raconte : "Ils sont nombreux à l'aider et luiMais peut-être pas tout le monde puisque la bibliothèque de rue de Neneuil a fini par être détruite.C'est vrai que l'image du quartier est bousculée mais pour d'autres raisons.Wiame Ben voit bien le souci :Face à cette incompréhension, ses fidèles soutiens se mobilisent. Lui veut resterSa voisine bienveillante le comprend