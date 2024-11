"J'ai attendu dans le froid". Nuit de galère pour les 300 passagers d'un TGV Hendaye-Bordeaux bloqués après une panne

Le TGV 8550 Hendaye-Paris a été bloqué plusieurs heures vendredi 22 novembre en fin de journée avant d'arriver en gare de Bordeaux Saint-Jean, en Gironde, dans la nuit vers 3 h 20 du matin. Le trafic a repris à 8 heures ce samedi matin, mais restait très perturbé avec des retards importants au départ et à destination de Bordeaux.

Neuf heures de retard. La nuit a été longue et froide pour les passagers du TGV Hendaye-Paris, parti à 18 h 12 d'Hendaye dans les Pyrénées-atlantiques, et dont l'arrivée était initialement prévue à 23 heures à Paris-Montparnasse.

Bloqués à Morcenx

Leur train a été bloqué au niveau de Morcenx, dans le sud des Landes, en raison d'un incident d'alimentation électrique survenu sur la ligne plus au nord du département. Certains passagers se sont plaints sur les réseaux sociaux "d'une mauvaise prise en charge" et d'une situation "lunaire". Dans une vidéo réalisée sur le quai de la gare de Morcenx-La Nouvelle, une voyageuse indique avoir été " bloquée plus de trois heures".

Tout un tgv bloqué dans la ville de Morcenx. (À proximité de Dax) Panne électrique. Train 8550 entre Hendaye et Paris ! BLOQUÉS . + de 3h30, 200 min. de retard. Le maire de Morcenx propose aux voyageurs de dormir dans un Super U. @SNCFVoyageurs @GroupeSNCF LUNAIRE pic.twitter.com/KX4Isa8MOs — TT (@TeoLmg) November 22, 2024

Après plusieurs heures de retard, ils sont finalement arrivés en pleine nuit vers 3 h 20, en gare Saint-Jean à Bordeaux. Une nuit d'hôtel leur a été proposée, mais la plupart des voyageurs ont préféré prendre les trains de 5 h 30 et de 6 h 30 pour rejoindre leur destination, selon la communication de la SNCF qui a distribué des kits assistance de restauration aux voyageurs retardataires.

"On a attendu notre train dans le froid", a indiqué une passagère à France 3 Aquitaine. Deux étudiants bordelais qui étaient à bord et descendaient à Bordeaux, regrettent le manque d'informations et les conditions d'attente. "On s'est retrouvé bloqué, car apparemment la ligne était tombée. Au début, la SNCF nous a dit que l'on allait attendre 40 minutes, donc on s'est dit que c'étaient les aléas. Juste après, on entend deux heures, là ça commence à faire long. Et puis, au bout de deux heures, on nous a fait un appel pour nous dire que le train allait rester bloqué une heure et demi de plus, raconte Antoine et Nicolas. Au final, on est arrivé à la gare de Bordeaux à 3 h 30 au lieu de 20 h 43 !"

On a mis autant de temps que si l'on avait fait le voyage à vélo ! Antoine, passager du TGV

La cause ? La SNCF évoque une panne électrique liée à des caténaires arrachées sur plusieurs kilomètres, entre Ychoux et Laboueyre, dans les Landes. Cette panne est survenue après le passage du TER Hendaye-Bordeaux de 16 h 57 qui a dû être tracté jusqu'à Morcenx également, où les passagers ont embarqué dans le TGV pour regagner Bordeaux.

Trafic très perturbé samedi matin

Contactée ce samedi, la SNCF indique que "les équipes techniques ont travaillé toute la nuit pour réparer les caténaires et que le trafic a repris depuis 8 heures".

Ce matin, si la ligne a été rétablie au sud de Bordeaux, la circulation restait très fortement perturbée. Le TGV Hendaye-Paris de 9 h 40 affichait encore 4 h 20 de retard. Autant de retard au départ de Paris-Montparnasse pour le TGV de 7 h 06 à destination du Sud-Ouest, et 2 heures de retard pour celui de 9 h 34.

Le train TER de 10 h 17 en provenance de Mont-de-Marsan a été supprimé. "Ce n'est plus lié à la panne de vendredi, selon la SNCF, mais "à la reprise progressive du trafic".

Le 8530 est prévu de partir de Bordeaux à l'heure. Probablement un train supplémentaire qui sera mise en place : pic.twitter.com/9sbWkf6GXj — Justin (@Justin80136943) November 23, 2024

Certains passagers ont préféré dormir à l'hôtel après une nuit interminable et mouvementée et prendre un des TGV pour Paris dans la journée, "pour dormir un peu à l'hôtel et se reposer", a précisé, ce matin à France 2, un père de famille en voyage avec ses jeunes enfants croisés en gare.

Pour compenser ce très long contretemps, la SNCF a annoncé rembourser 150 % du billet.