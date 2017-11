Qui était le “serial creveur” de pneus qui a sévi dans Bordeaux depuis 2011 ?

Personnalité solitaire

L'homme consignait des croquis des zones déjà explorées et de celles qui lui restait à faire

Piégé par une caméra

Un préjudice estimé à 400 000 euros

". Lors d'une conférence de presse, la procureure de la République de Bordeauxet les équipes de polices qui ont procédé à l'enquête puis à l'interpellation de l'homme soupçonné d'avoir crevé des milliers de pneus sur l'agglomération bordelaise, ont dressé le portrait d'un homme "peu commun".La procureure et les policiers ont décrit un homme à la "", sans emploi et relativement bien intégré à la société.L'homme de 45 ans, très méthodique crevait les pneus des voitures la nuit, suivant toujours le même rituel : armé d'un poinçon, il procédait coté trottoir, dans des rues de l'agglomération bordelaise, suivant un parcours calculé bien longtemps à l'avance. Chacunqu'il conservait sur lui."Il voulait attirer l'attention et se venger de la société, et de mauvais traitement dont il a été victime en étant enfant", a souligné la procureure. Il appréciait également la lecture du récit de des dégradations dans la presse quotidienne, et s'était senti valorisé en constatant que des policiers étaient mobilisés pour l'identifier.Le serial creveur, qui sévissait depuis six ans, repérait longtemps à l'avance les zones équipées de caméras de surveillance et est parvenu à les éviter pendant tout ce temps.C'est pourtant un faux pas de sa part qui a amené les policiers, qui travaillaient depuis plusieurs années sur ce dossier, à l'interpeller.Le délinquant s'est laissé surprendre par une caméra dont il ignorait l'existence. Les policiers l'ont ensuite surpris à proximité de son domicile, à deux heures du matin, alors qu'il se rendait dans le quartier de Caudéran pour renouveler ses actes.Placé en garde-à-vue, il a reconnu les faits et a déclaré avoir eu le "déclic" en février 2011, alors qu'il a trouvé un poinçon dans la rue. Entre temps, 6 000 véhicules ont été détériorés, et le montant total du préjudice est estimé à 400 000 euros.Le parquet a requis un dispositif de bracelet électronique en attendant son jugement. Le prévenu, poursuivi pour dégradation, détérioration et encourt deux ans de prison et jusqu'à 300 000 euros d'amende.