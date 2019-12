Tentative d'homicide à Beaune-les-Mines près de Limoges, un homme fonce sur les pompiers

© F3 - Philippe Tanger

On en a marre des agressions de sapeurs-pompiers. Nicolas Corneloup, syndicat FO SIS 87.

Un policier blessé

Acte terroriste ou geste d'un déséquilibré ?

Les événements se sont déroulés en toute fin de matinée, ce lundi 16 décembre 2019.Les pompiers de Limoges sont intervenus à Beaune-les-Mines pour une violente rixe familiale survenue au sein d'un véhicule, avenue Georges Guingouin au niveau du bar Le Colibri.Selon nos informations, un homme d'une trentaine d'années, d'origine marocaine, aurait blessé avec un couteau deux membres de sa famille : une tante à la main et le mari de sa cousine au cou et à l'oreille. Ce dernier est grièvement blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé.À l'arrivée des pompiers, l'auteur des coups aurait pris le volant et foncé délibérément sur leur fourgon.Aucun pompier n'a été blessé mais l'un d'entre eux a ensuite été légèrement blessé en tentant de maîtriser le conducteur du véhicule selon Nicolas Corneloup, secrétaire général FO SIS 87 qui condamne cette agression.L'homme s'en est également pris à un motard de la police, vidant sur lui un exctincteur alors que le policier le mettait en joue.Le jeune homme aurait alors pris la fuite, poursuivi dans le lotissement par le policier et un pompier, tous deux blessés, avant d'être interpellé.Un témoin, présent à ce moment-là, aurait entendu. Information confirmée par une de nos sources.L'auteur des faits a été placé en garde à vue, des perquisitions sont en cours à son domicile. Il a ensuite été conduit au centre psychiatrique Esquirol.La police judiciaire a été saisie par le Procureur de la République. Le parquet antiterroriste a également été avisé de l'affaire.Au vu des éléments qui seront recueillis dans le cadre de l'enquête, il sera ou non saisi.