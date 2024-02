Une plainte pénale déposée contre le maire de Limoges et deux de ses adjoints

Une avocate informe qu'une plainte pénale a été déposée à l'encontre du maire de Limoges et deux de ses adjoints. On leur reprocherait des faits présumés "de harcèlement moral et toute autre infraction pouvant être qualifiée d'agression et harcèlement sexuel". L'annonce suscite un émoi important ce samedi 17 février.

La Quotidienne des Régions Tous les jours à 13h, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "La Quotidienne des Régions". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

La rédaction de France 3 Limousin a joint le parquet général de Limoges ce samedi 17 février. Bruno Robinet, substitut général de permanence, "confirme l'existence d'une plainte à l'encontre du maire de Limoges et deux de ses adjoints".

Plainte enregistrée le 16 février

Maître Christelle Mazza, avocate des deux plaignants, explique que cette plainte a été enregistrée officiellement le 16 février 2024 : "Il s'agit d'une plainte pour harcèlement moral et signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, de faits susceptibles de relever d'autres qualifications pénales".

Le journal Le Monde décrit des faits qui auraient été rapportés par une ex-collaboratrice du maire : "une scène d’agression sexuelle présumée qu’elle affirme que le maire lui aurait fait subir. Ce dernier l’aurait plaquée sur le ventre contre son bureau, se collant contre son dos. Elle assure avoir dû « infliger un coup de coude » à l’élu pour se dégager."

"Ça devait finir par éclater"

Depuis la parution de l'article du journal Le Monde, l'affaire fait grand bruit, mais personne ne souhaite en parler à visage découvert. Certains élus se disent "très tristes". D'autres affirment "j'ai honte". Mais tous s'accordent à dire qu'une telle affaire devait finir par éclater en raison "du comportement parfois très libéré et carabin" du premier édile. En 2015, des élues d'opposition avaient déjà dénoncé des propos sexistes du maire à leur égard.

Émile-Roger Lombertie a 72 ans. Il est à la tête de la mairie de Limoges depuis 2014.

Dans un communiqué, la mairie se contente d'affirmer : "Le Maire de Limoges et ses adjoints ont pris connaissance de l’article du Monde publié ce matin les mettant en cause dans le cadre d’une plainte présumée. Ils souhaitent informer, qu’à cette heure, ils n’ont pas été avisés d’un tel dépôt de plainte à leur encontre. Il n’est donc pas possible d’émettre une quelconque réaction."

À LIRE AUSSI : Limoges : les élues d'opposition dénoncent des propos "sexistes" du maire à leur égard

Entre les mains de la Justice

Pour l'heure, Maître Christelle Mazza indique qu'aucune enquête préliminaire n'aurait été ouverte à sa connaissance : "les plaignants agissent en leur nom et pour signaler ce que leurs équipes ont pu subir. Il est assez surprenant qu'aucun élu n'ait procédé à un quelconque signalement pour mettre fin à ces agissements constatés au quotidien".

Deux adjoints au maire et vice-présidents de la communauté d'agglomération de Limoges, sont, eux aussi, visés par la plainte pour harcèlement moral. Nos sources nous confirment qu'il s'agit de Catherine Mauguin-Sicard et Jean-Marie Lagedamont.

Quant à Guillaume Guérin, président de l'agglomération de Limoges, il affirme avoir toujours tout mis en œuvre pour protéger ses agents.