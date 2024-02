Disparition inquiétante : un petit garçon de 9 ans disparaît à Soustons, la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie des Landes a lancé un appel à témoins jeudi 8 février concernant la disparition d'un jeune garçon de 9 ans, disparu dans la commune de Soustons.

Aucune nouvelle du petit Eden depuis 17 h 45, le jeudi 8 février. Le petit garçon âgé de 9 ans a disparu dans la commune de Soustons. Dans la soirée, la gendarmerie a lancé un appel à témoins.

Les recherches ont été lancées dès jeudi, et reprendront ce vendredi 9 février.

Monté à bord d'un véhicule

Selon les gendarmes, le jeune garçon serait "monté à bord d'un véhicule de marque Renaud Clio de couleur noir". La piste de l'enlèvement n'est pour le moment pas privilégié, indique Benoît Fontaine, le procureur de Dax.

Il est de corpulence fine, a les cheveux châtains et courts et mesure 1,45 m. Lors de sa disparition, Eden, portait un jogging noir, un sweat à capuche gris-bleu et un blouson noir de la marque Kaporal.

Toutes les informations permettant de le localiser doivent être communiquées à la gendarmerie de Soustons ou directement au 17.