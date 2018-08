Dans les Landes, la plage de Biscarrosse surveillée par un drone

Le drone peut larguer une bouée à distance

Seulement 5 minutes pour intervenir en cas de noyade

Le drone est plus rapide que les jetskis pour aller sauver une vie en mer

Dans les Landes, la plage de Biscarosse surveillée par un drône

Après eux ans de tests, Helper est opérationnel sur la plage nord de Biscarrosse, dans les Landes.Equipé d'une camera, ce drone aide les sauveteurs nageurs à venir en aide aux victimes en détresse."Des personnes vont prendre des risques en se baigner au large dans une zone non surveillée, on peut envoyer le drone repérer si la victime est en détresse ou non, et déclencher la bouée qui se gonfle au contact de l'eau", explique David Vico, MNS pilote du drone.En cas de problème, le drone (4 kg) décolle rapidement, il peut voler jusqu'à 50 km/h.Piloté par un MNS depuis la plage, ilpour atteindre la zone d'intervention.Helper est capable de larguer une bouée de sauvetage à distance en cas de danger, selon Fabien Farge, le concepteur du drone.Médecin urgentiste au SAMU de Biscarrosse, Fabien Farge a eu l'idée d'utiliser les nouvelles technologies pours sur une intervention en mer."Les secouristes n'ont que 5 minutes pour intervenir afin de sauver une personne de la noyade", rappelle le concepteur.