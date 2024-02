Disparition d'Eden dans les Landes : ce que l'on sait du garçon et son père retrouvés en Lot-et-Garonne

Le Procureur de Dax dans les Landes confirme que le garçon de neuf ans a été retrouvé sain et sauf avec son père. Ils ont été interpellés en Lot-et-Garonne. Le cartable et le téléphone d'Eden avaient été découverts dans un fossé à Soustons dans les Landes. Son père aurait planifié son départ avec l'enfant.

Le jeune Eden, 9 ans, porté disparu à Soustons dans les Landes depuis jeudi 8 février, a été retrouvé dans le département voisin du Lot-et-Garonne. Le garçon et son père sont sains et saufs, précise le Procureur de la République de Dax, ce vendredi 9 février dans un communiqué.

Suite à un appel à témoins lancé par la gendarmerie nationale, d'importants moyens humains et aériens avaient été déployés pour localiser l'enfant et son père : 92 militaires, une équipe cynophile et trois hélicoptères.

Ils ont été localisés, ce vendredi 9 février, vers 16 heures, par les gendarmes du Peloton d'intervention de la gendarmerie de Tonneins, sur la commune de St Géraud.

Le père de l'enfant est placé en garde à vue par les enquêteurs locaux.

Un départ du père de famille planifié

Selon le procureur de la République de Dax, les premiers actes d’enquête permettent d’établir que le départ du père de famille avec l'enfant paraissait planifié. Des achats alimentaires et vestimentaires avaient été faits en conséquence, avec l’intention de ne pas pouvoir être géolocalisé : son téléphone portable avait été laissé dans le mobil-home qu'il occupe sur la commune de Magescq dans les Landes.

Eden récupéré par son père après l'école

Le petit Eden a été récupéré à la sortie de l'école par sa mère puis remis à son père à 17 heures dans le cadre de son droit de garde, le couple étant séparé. C'est elle qui a donné l'alerte vers 18 heures le jeudi 8 février après qu'une passante a retrouvé le cartable et le téléphone de l'enfant dans un fossé.

Selon Benoît Fontaine, procureur de la République de Dax, le père de l'enfant est inconnu des services de police ou de gendarmerie. Il n’est pas décrit comme étant suicidaire ni violent. Il aurait toutefois développé au fil du temps des idées survivalistes.