Ychoux : 150 hectares ravagés par les flammes avivées par le vent

Poussé par un vent violent, dans une végétation sèche composée de pins, ce sont 130 sapeurs-pompiers avec une soixantaine d’engins spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts qui travaillent au plus près des flammes.



Des largages sont effectués au moyen de deux Milans et de deux Canadairs.

Des renforts extra-départementaux venant de la Gironde et de la base militaire de Biscarrosse sont venus prêter main-forte aux sapeurs-pompiers landais.

#Landes #feux de #forêt à Ychoux toujours en cours. Plus d'une centaine de #sapeurs-pompiers engagés. Un avion DASH sur place.

Merci de ne pas se rendre sur les lieux afin de laisser travailler les secours. pic.twitter.com/mobrt3GA3O — Préfet des Landes (@Prefecture40) July 11, 2019

Dans un communiqué, la préfecture faisait le point un peu après 20 heures rendant compte des difficultés des pompiers :Car vers 20 h30, ce sont près de 150 ha qui ont été brûlés et le feu continue.Les moyens employés sont énormes, à la hauteur de l'incendie.Et même des renforts parisiens : ce jeudi soir ce sont près de 150 pompiers qui travaillent pour éteindre cet incendie.Le feu s'était déclaré en début d'après midi le long de la voie ferrée.C'est d'ores et déjà l'incendie le plus important de l'année dans les Landes.