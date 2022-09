Témoignage. Après la mort d'un nourrisson dans une crèche d'Agen, ses parents veulent comprendre

Ce sont des parents épris de douleur après la mort de leur bébé. Baptiste est mort à la crèche, à Agen en juillet dernier. Il avait cinq mois. Aujourd'hui, son père et sa mère ont beaucoup de questions mais peu de réponses. Ils demandent l'ouverture d'une information judiciaire.

Son visage s'affiche encore aujourd'hui à proximité du lieu du drame. Baptiste, 5 mois, est mort dans une crèche d'Agen en Lot-et-Garonne.

Selon l'autopsie, le nourrisson serait décédé d'un arrêt cardiaque. C'était le 25 juillet dernier. Deux mois plus tard, ses parents racontent à notre équipe Jean Poustis et Thomas Millon cette journée où leur vie a basculé. Ils témoignent à visage caché. Le récit entrecoupé de sanglots.

Ce matin-là, sa maman dépose Baptiste à 6 heures. A 11h, les pompiers sont sur place.

Quand j’arrive, il y a le médecin du Samu, il y a une infirmière, il y a un ambulancier. Baptiste est intubé, ventilé et ils le réaniment depuis déjà vingt minutes. Il n’y a plus aucune chance. Je mets mes mains sur les pieds de mon fils et il est froid... Au bout de 50 minutes, le médecin me met la main sur l’épaule et il me dit Madame je suis obligé d’arrêter.