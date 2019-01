En direct de @DAU_institute...

A la dure comme à la dure: toilettes immersives à la sciure pour les visiteurs! pic.twitter.com/6ZzyDQoVWS — Jean-François Guyot (@JFGuyot) 28 janvier 2019

Deux ans de tournage avec d’anciens membres du KGB

L’inauguration reportée au dernier moment

« A #DAU, l’immersion en URSS est totale : on fait la queue pendant des heures pour se rendre compte qu’il n’y a rien » ► https://t.co/YkTzn9Hc3K #DAUParis pic.twitter.com/WzwuvKZzHy — France 3 Paris (@France3Paris) 28 janvier 2019

L'ouverture de DAU est décalée dans l'attente de l'accord de la Préfecture de police de Paris, qui devrait intervenir dans les plus brefs délais. — DAU (@DAU_institute) 24 janvier 2019

« Une grosse escroquerie »

A #Dau l’immersion en URSS est totale : on fait la queue pendant des heures pour se rendre compte qu’il n’y a rien. #Art #Paris — Benjamin Sabbah (@bsabbah) 27 janvier 2019

Gros bordel dans la distribution des visas de #DAU (ça fait 50 minutes que les gens attendent sous la pluie) pic.twitter.com/lff5UwHzsy — Oriane Hurard (@Orianehurard) 27 janvier 2019

Tout juste sortie de #DAU, une organisation cataclysmique, une partie manquante, des films d’auteurs insipides, sauvez 35€ et allez au cinéma. Une grosse escroquerie.

Circulez y a rien à voir... — Rigz (@Rigz55565965) 26 janvier 2019

Une ambiance de travail « digne d'une secte » et un management « despotique »

Expérience artistique subtile sur la société soviétique et la surveillance généralisée, ou bien grosse farce exploitant l’un des plus grands drames politiques et humains du 20e siècle pour le spectacle ? Quelques jours après l’ouverture de « DAU » (à prononcer « Dao » ; une référence au prix Nobel russe), le projet – censé à la base être réparti entre le, leet le Centre Pompidou – a en tout cas largement tourné au fiasco.Pour comprendre l’échec, il faut déjà avoir en tête l’ambition mégalo de l’événement et donc l’attente démesurée qu’il a générée. Ouvert jusqu’au 17 février, « DAU » se résume à un mélange assez varié de projections cinématographiques, d’installations et de performances artistiques, dans une ambiance soviétique imaginaire, plus ou moins immersive.Une mise en scène imaginaire, mais pas tant que ça : son créateur, le Russe, est un adepte du cinéma-réalité. Il y a 12 ans, le cinéaste s’est lancé dans un tournage assez fou étalé sur deux longues années : la reconstitution d’un institut scientifique en Ukraine avec 400 personnes vivant dans des conditions censées se rapprocher de celles de l’URSS, époque années 30 et années 60.Au-delà du monde réuni spécialement pour occuper les différents rôles – avec à la fois des chercheurs, des prostituées, des prêtres, des néonazis, et d’ex-membres du KGB – la promotion autour de l’œuvre joue presque même sur un aspect morbide de « snuff movie », évoquant entre autres des scènes de sexe non simulées et de violences.Partant avec 700 heures de rushes, le réalisateur en a tiré 13 films entre simili-docu et fiction, tous projetés à Paris pour « DAU ». Autant dire, donc, que le budget consacré est XXL, dépassant même plusieurs dizaines de millions d’euros selon les équipes du projet (précision importante : Khrzhanovsky bénéficie de l'aide d’un généreux mécène en Russie, du nom de, un riche homme d’affaires pionner de la 4G dans son pays).Voilà pour ce qui est du projet. Ironie du sort, la réalité s’est révélée tout aussi dystopique et catastrophique que l’œuvre : le jeudi 24 janvier dernier, date prévue pour enfin présenter l’expérience au public, l’inauguration a été reportée à l’arrivée des premiers visiteurs. L’explication avancée officiellement est alors technique : le « DAU » n’aurait pas reçu à temps les autorisations nécessaires de la part de la préfecture.Critiqué par la presse, comme Libé qui parle d’« attraction foraine » , le projet – dont les « visas »/tickets d’entrée vont de 35 à 150 euros selon la durée du parcours – semble également avoir suscité beaucoup de déception du côté des visiteurs. Queues interminables, désorganisation, salles fermées… Les témoignages sont nombreux sur Twitter.Mais le fiasco ne s’arrête pas à la seule expérience du public. Derrière le « DAU », nos confrères du Figaro révèle que l’ambiance de travail serait « digne d'une secte », avec un management « despotique », poussant même près de la moitié des Français embauchés dans l’équipe parisienne à partir. Une plainte, au moins, a même été déposée à l'Inspection du travail.Si les organisateurs ont promis d'offrir des « visas » de 6 heures aux visiteurs « n’ayant pu vivre l’expérience dans son intégralité, incluant le Théâtre du Châtelet », la polémique ne semble pas terminée à Paris, notamment d’une gestion apparemment très peu transparente des données personnelles du public . En octobre dernier, Berlin – autre ville censée accueillir l’œuvre – avait pour le coup totalement refusé de l’accueillir, pour raisons de sécurité.L’équipe de « DAU » a été contactée, sans réponse.