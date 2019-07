Paris : un homme arrêté pour avoir pris en photo des enfants nus dans les fontaines du Trocadéro

« Il y a derrière quelqu'un de bizarre qui prend des photos avec son smartphone »

L’homme aurait fait le tour des fontaines du Trocadéro, à deux pas de la tour Eiffel, pour prendre en photo des mineurs dévêtus qui se baignaient dans l’eau. Un individu, soupçonné de posséder des clichés pédopornographiques sur son téléphone, a en effet été arrêté mardi à Paris.En plein épisode de canicule, et alors que de nombreuses familles viennent se baigner dans les bassins du Trocadéro, il aurait photographié discrètement plusieurs enfants nus ou en culotte, comme le raconte Le Parisien C’est la mère de deux petites filles de quatre et cinq ans qui a alerté une voiture de police qui passait à proximité, comme elle l'explique au quotidien : « On était en train de se baigner dans les fontaines. Puis on est sorties. J'ai changé mes filles. Et l'amie qui était avec moi m'a dit : Il y a derrière quelqu'un de bizarre qui prend des photos avec son smartphone. »Les agents ont alors contrôlé le suspect, et auraient alors découvert des photos à caractère pédopornographique dans son téléphone. La mère de famille – qui a aperçu le cliché d’une de ses filles – a porté plainte.