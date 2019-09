Un commissaire divisionnaire de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) a été retrouvé mort à son domicile de Beaumont-sur-Oise et sa compagne, également policière, a été placée en garde à vue, a appris l'AFP lundi auprès du parquet de Pontoise.



Une enquête a été ouverte et aucune piste n'est écartée, selon cette même source.

Blessure par balle Selon une source policière, la compagne du commissaire, qui est également fonctionnaire de police, a appelé les secours dimanche en fin d'après-midi. Sur place, ceux-ci ont constaté une blessure par balle et la mort du commissaire.



L'enquête été confiée à la section de recherches de Versailles.